En activité depuis plus de 15 ans, la filiale Total Direct Energie se présente comme une référence européenne et bientôt mondiale en matière de distribution d’électricité et de gaz. Depuis son lancement en 1990, elle a su innover et adapter ses produits et ses services à une demande qui ne cesse d’évoluer et de monter en exigence. La société est autant reconnue pour la qualité de ses services que ses prix compétitifs face à une concurrence au positionnement élevé soit le monopole d’EDF sur le marché de l’électricité et du gaz en France. L’article suivant retrace toute l’histoire du groupe et met en avant les offres et services duales qui font sa renommée, son système de code parrainage Total Direct Energie à succès et un aperçu des retours clients disponibles sur sa plateforme en ligne.

Total Energie Direct, une ascension exemplaire

Suite à une forte demande des consommateurs français et des investisseurs, l’Union Européenne décide de placer la distribution de l’énergie européenne au sein du marché libéral. L’accessibilité de cette libéralisation du marché de l’énergie à destination des particuliers et les consommateurs de toutes catégories fut réalisée de façon lente et progressive de l’année 1990 à 2007. Son objectif principal étant l’abolition du monopole des opérateurs traditionnels à travers l’optimisation de la concurrence et la diminution des prix. C’est dans ce contexte que 3 collaborateurs dont Xavier Caïtucoli, Fabien Choné et Thierry Roussel ont fondé la filiale Direct Energie. Créé en 2004, le fournisseur en électricité gagne rapidement en notoriété et en part de marché grâce à une campagne publicitaire massive et à des collaborations avec diverses PME et groupes importants dont Louis-Dreyfus, François 1er Energie et EBM.

L’année 2009 fut marquée par la montée en puissance du groupe Direct Energie grâce à son association avec Crédit Agricole et la création de sa société sœur NEOEN spécialisée dans le développement des énergies renouvelables, ce qui lui permet de se lancer dans le marché du gaz. Cependant, malgré les normes de règlementation appliquées à la libéralisation du marché, l’opérateur traditionnel EDF bénéficiait toujours d’une position dominante poussant ainsi le groupe Direct Energie à faire appel au lobbying auprès du conseil de la concurrence. Cette action permit au groupe de jouir de 645 MW d’électricité nucléaire grâce aux enchères de 2009.

Suite à l’achat des parts de capital des groupes Louis Dreyfus et Poweo en 2011, Direct Energie devient Poweo Direct Energie devançant ainsi EDF et GDF Suez en tant que première référence de distribution de gaz en France. La société reprend son nom d’origine en 2013 puis s’acquiert des parts de marché en Europe en conquérant les foyers belges en 2014. La dénomination actuelle Total Direct Energie fut acquise par la filiale suite à l’achat de 75% puis de 95% des actions de l’entreprise par le géant Total en 2018 et à la fusion des deux sociétés en 2019. La société se place actuellement à la 3ème position dans le classement des leaders en fournisseur d’électricité et de gaz en France après Wekiwi et Mega Energie.

Total Direct Energie, l’expertise dans les services reconnue mondialement

Total Direct Energie a su se distinguer par rapport à la forte concurrence grâce à un service de dépannage et de conseil de grande qualité 24h/24 et 7j/7. Ses services comprennent une intervention et un service client par téléphone rapides et efficaces dans l’installation et la maintenance du gaz, du compteur électrique, de la chaudière, etc. L’entreprise a construit sa renommée à travers la rapidité de l’assistance qui se traduit par la prise en charge des appels téléphoniques en moins d’une minute et l’intervention physique en moins de 3 heures.

La filiale vise à répondre aux attentes et besoins de sa clientèle exigeante en s’adaptant aux canaux de communication convenant à tout un chacun (application mobile, téléphone, email, réseaux sociaux, etc.). Elu Service Client de l’Année durant une dizaine d’années consécutives depuis 2008, Total Direct Energie a également été récompensé du prix Selectra du Meilleur Fournisseur de 2017 à 2019, du trophée Qualibel en tant que Meilleure Relation Client Online en 2018 et 2019, du Podium n°1 Relation Client en 2018 et 2019 et du Prix Excellence Client en 2019.

Les produits proposés par Total Direct Energie

La filiale compte actuellement 4 millions de consommateurs autant particuliers que professionnels en Europe et notamment en France, sa vision à long terme étant de satisfaire les besoins en énergie de l’ensemble de la population mondiale soit 9 milliards en 2020 tout en limitant au maximum son empreinte carbonique à travers une énergie écoresponsable. Total Direct Energie fournit de l’électricité et du gaz déclinés sous 3 offres dont l’offre online, l’offre classique et l’offre verte ; toutes sans engagement et avec la garantie d’effectuer des économies sur le long terme. Le code parrainage Total Direct Energie s'affiche d'ailleurs comme l'un des produits les plus appréciés par ses consommateurs.

Offre électricité et gaz

L’offre classique

Cette offre a été conçue spécialement pour répondre aux besoins en électricité et en gaz des particuliers. Elle garantit une réduction de 5% par rapport aux tarifs appliqués par EDF et inclut un rendez-vous de mise au point annuel sur la consommation en énergie propre à chaque foyer. L’offre comprend également un service client disponible à tout moment sur internet (email et réseaux sociaux) comme par téléphone ainsi qu’un suivi personnalisé de la gestion et de la réduction de la consommation en électricité et en gaz dans l’espace client et l’application mobile. Le contrat classique permet au client d’opter pour le mode de paiement, le rythme de la facturation et la date de prélèvement qui conviennent à ses possibilités.

L’offre online

Considérée comme l’offre phare du groupe Total Energie Direct, cette offre est disponible à 100% en ligne depuis l’application mobile ou du site internet du groupe. Particulièrement rentable, elle propose une réduction de 10% par rapport aux tarifs appliqués par EDF ; une remise appliquée dès la souscription. L’offre online permet de piloter toute la gestion de sa dépense énergétique sur son téléphone ou son ordinateur depuis le prélèvement au paiement des factures. L’entreprise assure l’envoi des relèves de compteur deux fois par an. Les conseils et le suivi de la consommation s’effectuent essentiellement par email et messagerie instantanée. L’atout premier de cette offre repose sur un budget lissé sur l’année soit la possibilité de payer un unique montant mensuel et de bénéficier d’une régularisation par un expert une fois dans l’année.

Offre verte

Afin de répondre aux besoins en énergie écoresponsable dans les années à venir et de prendre part dans la lutte contre le réchauffement climatique, Total Energie Direct a mis en place une offre 100% écologique incluant du biogaz et de l’électricité éolienne et solaire. L’offre, proposant une réduction de 2% par rapport aux tarifs appliqués par EDF et d’Engie, est moins avantageuse que les offres de base du groupe. Elle vise cependant à encourager et à soutenir la production d’énergie renouvelable. Le groupe s’engage à être entièrement transparent quant à l’origine de l’énergie fournie à travers un bilan de consommation et l’inscription à sa newsletter.

L’offre verte propose les mêmes avantages que les offres classique et online soient l’assistance 24h/24 et 7j/7 par des experts, la consultation, le suivi et la facturation en ligne ainsi que la garantie d’effectuer des économies sur le long terme. Cette offre a actuellement conquis plus de 100 000 clients qui ont également réduit leur consommation en isolant leur logement. Les consommateurs usant de l’offre verte proposée par Total Direct Energie peuvent en effet bénéficier d’une aide financière destinée à la réalisation des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux ou foyers grâce au dispositif CEE ou Certificat d’Economie d’Energie.

Le groupe Total Energie Direct s’est allié à la filiale Linky afin de proposer un compteur électrique innovant à ses consommateurs. Ce compteur communicant permet à ces derniers de suivre et de relever eux-mêmes leur consommation sans l’intervention d’un technicien.

Les tarifs de consommation d’énergie Total Energie Direct

Avec une remise de 2 à 10% sur le prix hors taxes du kWh par rapport aux tarifs règlementés en vigueur, l’électricité et le gaz sont garantis moins chers auprès du groupe permettant ainsi de faire des économies. Ces prix bas sont possibles grâce à la structure souple et les innovations en matière de consommation d’énergie appliquées par le groupe. Valable toute l’année et sans limitation de durée, la remise a l’avantage d’être appliquée dès la souscription à l’une des offres du groupe.

Les tarifs proposés par Total Direct Energie sont d’ailleurs indexés sur les tarifs réglementés; c’est-à-dire que lors d’une augmentation ou d’une baisse des tarifs réglementés en vigueur décidées par l’Etat, les prix du groupe suivent la même évolution permettant ainsi à ses clients de toujours payer moins cher grâce à la remise.

Le groupe offre l’occasion à ses prospects de simuler leur consommation et donc d’estimer leur budget avant d’opter pour l’une de ses offres à travers un devis en ligne. Des simulations à titre de référence ont notamment été mises à disposition sur le site : 144 € d’économies dans l’année effectuées par une famille de 5 personnes dans un 120 m² ou encore 74 € pour un couple de 50 m² à Paris.

Code parrainage Total Direct Energie

L’énergie se présente comme l’une des charges les plus importantes au sein d’un logement comme dans un bureau. Comme son montant varie souvent en fonction des activités, il n’est pas évident de trouver un moyen de réduire les dépenses en matière de gaz et d’électricité. C’est en réponse à ce besoin que Total Direct Energie a mis en place le concept de parrainage permettant autant au parrain qu’au filleul de gagner la même somme pour chaque inscription. Il est en effet possible de gagner jusqu’à 400 € par an en invitant ses proches ou ses connaissances à souscrire aux diverses offres du groupe. Pour le même code parrainage Total Direct Energie, le parrain comme le filleul peut gagner jusqu’à 40 € pour chaque souscription soit 20 € pour l’électricité et 20 € pour le gaz. L’offre de parrainage est limitée à 20 personnes par an et par parrain.

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de fournir sa référence client ou son code de parrainage Total Direct Energie aux éventuels filleuls qui le renseignera durant leur souscription à une des offres du groupe. Rendez-vous en ligne ou au 01 73 43 97 99 pour en bénéficier. A court de filleul ? Nous vous conseillons de partager votre code parrainage Total Direct Energie sur les réseaux sociaux ou les multiples plateformes en ligne dédiées. Le délai de validation du parrainage est fixé à un maximum de 2 mois suite à l’activation du contrat du filleul. Par ailleurs, une carte cadeau d’une valeur de 20 € sera octroyée à tout parrain recommandant et incitant un filleul professionnel (coiffeur, boucher, autoentrepreneur, etc.) à souscrire aux offres du groupe Total Direct Energie.

Devenir client chez Total Direct Energie, rien de plus facile ! Il suffit de se munir du nom du prédécesseur ou une facture d’énergie au logement, de ses coordonnées bancaires (IBAN) et de la dernière relève de son compteur ; le tout à renseigner en ligne ou par poste à la suite d’un appel téléphonique avec un conseiller du groupe.

Avis Total Direct Energie par des clients du groupe

Sur 4 millions de clients, plus de 80% ont recommandé le groupe à leurs proches et leurs entourages et ont fourni leur code parrainage Total Direct Energie afin de jouir des avantages en découlant. Suite à une étude de marché effectuée auprès des consommateurs, la majorité privilégie le groupe pour son excellent rapport qualité prix autant pour les services que les produits, la disponibilité et l’amabilité de ses conseillers ainsi que la facilité des démarches pour la souscription, la gestion et le suivi de la consommation. En effet, relever son compteur n’a jamais été aussi facile grâce à l’application mobile et le compteur électrique Linky. Le groupe garantit des factures claires et une transparence totale quant à l’origine de l’énergie qu’il fournit.

Il est à noter que la filiale tient à ce que tous les avis, positifs comme négatifs, soient publiés au sein de la plateforme afin de garantir la transparence et la fiabilité de ses services. La satisfaction de chaque client étant sa priorité, les consommateurs ayant déposés des avis notés à moins de 3 sur 5 sont contactés par les conseillers afin d’évaluer les désagréments qu’ils ont rencontré et d’y trouver solution.

Ci-après quelques avis recueillis sur la plateforme en ligne de la société Total Direct Energie, ces deux avis positifs et négatifs ont été élus par les internautes comme étant les plus utiles.

Avis de Louloune

Louloune571959, note 3,8 sur 5 : « Des tarifs compétitifs, des offres adaptées selon les différents besoins, ouverture de compteur rapide et simple et fournisseur sérieux et efficace. »

Avis de Margaux

Margaux, note 4 sur 5 : « Une chose me gênais beaucoup : le fait que la facture évaluée par Total Direct Energie soit si élevée (elle sera réadaptée plus tard dans l’année). Cela nous fait payer beaucoup plus pour un forfait qui ne correspond pas à nos consommations. » Après avoir contactée le service client qui m'a répondu en seulement quelques minutes, la modulation de mon forfait énergie c'est fait en un instant !

